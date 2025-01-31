Норвегия не арестовала россиян с задержанного судна Silver Dania

Полиция не стала арестовывать экипаж задержанного властями Норвегии судна Silver Dania, который состоит из 11 россиян. Об этом уведомили сотрудников посольства России в Осло, сообщил ТАСС.
«На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономзоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что граждане России не арестованы», — подчеркнули в дипмиссии.
Российский экипаж проинформировали о возможности обратиться в посольство в Осло и генконсульство в Киркенесе. В дипведомство обращений пока не поступало.
Задержание судна Silver Dania прошло 26 января по запросу прокуратуры Литвы, которая заподозрила экипаж в причастности к подрыву подводного кабеля в Балтийском море. Владельцем сухогруза выступает норвежская компания, но его обслуживанием занималась российская команда.
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