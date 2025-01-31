Судно Silver Dania с 11 россиянами задержали в Норвегии по запросу Литвы

Задержание судна Silver Dania силами норвежской полиции прошло по запросу прокуратуры Литвы, которая заподозрило экипаж в причастности к подрыву подводного кабеля в Балтийском море в минувшее воскресенье, 26 января. Как сообщил телеканал NRK , с таким заявлением выступил заместитель начальника полиции Норвегии Эйнар Спарбо Лисне.

Он подчеркнул, что само судно принадлежит норвежской компании, но его обслуживанием занимался экипаж из 11 россиян.

«Латвийская прокуратура заподозрило судно в причастности к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией в минувшие выходные. К нам поступил юридический запрос, и мы получили решение суда на обыск», — добавил представитель полиции.

Лисне отметил, что никакого сопротивления экипаж не оказал и начал сотрудничать с правоохранителями, как и компания — владелец судна. Ближайшие несколько дней Silver Dania проведет в порту Тромсе.

О задержании судна Silver Dania с российским экипажем стало известно в пятницу, 31 января. Сухогруз задержали сотрудники полиции Норвегии при содействии береговой охраны страны. Судно постоянно курсировало по маршруту между Санкт-Петербургом и Мурманском.