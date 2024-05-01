Полиция Нью-Йорка провела штурм захваченного кампуса Колумбийского университета | 360°

Мир 01 мая 2024, 08:35 Полиция Нью-Йорка провела штурм захваченного кампуса Колумбийского университета Li Rui/XinHua / Global Look Press

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Нью-Йоркская полиция провела штурм захваченного студентами и пропалестинскими демонстрантами кампуса «Гамильтон-холл» Колумбийского университета США. Об этом написало агентство Reuters.

По информации The New York Times, всего протестующих было до 60. Количество задержанных не уточнили, однако представитель правоохранительных органов отметил, что их по крайней мере более 10. Активистов разогнали за три часа.

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Демонстранты требовали от руководства университета прекратить инвестиции в проекты в Израиле и объявить амнистию для наказанных за протесты студентов и преподавателей.

Ранее стало известно, что Колумбийский университет стал отстранять от занятий участников пропалестинских протестных акций, которые вспыхнули на фоне одобрения поставки помощи Израилю. Всего в стране полиция задержала более 700 студентов. В Колумбийском университете еще 18 апреля задержали более 100 протестующих.