В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских акций | 360°

Мир 28 апреля 2024, 05:30 В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских акций NYT: в США на пропалестинских протестах задержали свыше 700 студентов в вузах Freepik

Читать 360 в

США захлестнула волна пропалестинских протестов в вузах, после которых полиция по всей стране задержала более 700 студентов. Об этом сообщило издание The New York Times.

Администрации вузов и полицейские вступали в столкновения с пропалестинскими протестующими, демонтировали палаточные городки, угрожали отчислениями и арестовывали студентов.

Реклама

Так, в Колумбийском университете задержали по меньшей мере 108 протестующих еще 18 апреля. В Йельском — 107 студентов, в Нью-Йоркском университете на Манхэттене прошли десятки арестов после того, как студенты заняли площадь на территории кампуса вечером в понедельник, 22 апреля.

В Бостоне в колледже Эмерсона арестовали 118 студентов, а в Северо-Восточном университете — 102, в Техасском университете в Остине — 57, в университете штата Аризона в Темпе — 72.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила бывшего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в оскорблении демократии. Так она ответила на ее слова о том, что якобы за палестинскими протестами в Соединенных Штатах президент Владимир Путин.