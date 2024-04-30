Участвующих в пропалестинских акциях студентов в США стали отстранять от учебы | 360°

Мир 30 апреля 2024, 08:35 Участвующих в пропалестинских акциях студентов в США стали отстранять от учебы NBC: Колумбийский университет отстранил студентов за пропалестинские акции Unsplash

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Колумбийский университет в Нью-Йорке начал отстранять от учебы студентов, замеченных на протестных акциях в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Информацию об отчислениях учащихся подтвердил представитель университета Бен Чанг.

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«Мы начали отстранять студентов», — отметил он.

По данным телеканала, пропалестинская демонстрация прошла 29 апреля. Руководство университета обратилось к студентам и потребовало приостановить акцию под угрозой их отчисления. Участники протестов проигнорировали это объявление.

В апреле США захлестнула волна митингов в разных вузах страны. Пропалестинские акции зафиксировали в Йельском университете, Нью-Йоркском университете на Манхэттене, в колледже Эмерсона, Техасском университете в Остине и других учебных заведениях. Участники митингов разбивали палаточные городки и вступали в столкновения с правоохранителями. Всего полиция задержала порядка 700 протестующих.