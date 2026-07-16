Полиция нашла баллончики краски на оскверненном советском кладбище в Нидерландах

Устроившие вандальную акцию на кладбище советских воинов под городом Лес Ден в нидерландской провинции Утрехт оставили баллончики с краской, которые использовали для осквернения 150 могильных памятников. Об этом в комментарии ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального отдела полиции Вим Хоонхаут.

Он подчеркнул, что поиски вандалов еще продолжаются в рамках масштабного расследования.

«По всему месту преступления найдены пустые аэрозольные баллончики», — сказал Хоонхаут и подчеркнул, что улики сейчас изучают криминалисты.

По данным телеканала Утрехта RTV, вандалы проникли на кладбище советских солдат в ночь на минувшую пятницу, 10 июля. Они оставили граффити с нацистскими лозунгами на 150 могильных памятниках, часть из которых повредили.

Директор фонда «Советское поле чести» Ремко Рейдинг заявил, что увиденное его шокировало. Он подчеркнул, что пока не может даже оценить стоимость ущерба, но рассчитывает найти необходимые средства, чтобы восстановить все пострадавшие памятники.

«Мы в долгу перед теми бойцами, которые находятся здесь и сражались против нацистской Германии», — подчеркнул Рейдинг.

На время расчистки памятников кладбище закрыли. Специалисты не исключили, что из-за пористой структуры камней полностью убрать надписи с надгробий не удастся — их придется полностью менять.

В минувший вторник, 14 июля, полиция Армении задержала жителя Гюмри за осквернение памятника героям Великой Отечественной войны «Мать Армения». По данным посольства России в Ереване, с плит с названиями городов-героев сорвали позолоченные буквы.