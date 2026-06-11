Российское посольство осудило осквернение памятника «Мать Армения» в Гюмри

Россия возмущена осквернением памятника «Мать Армения» в Гюмри. С таким заявлением в социальных сетях выступило посольство в Ереване.

Накануне сотрудники коммунальной службы нашли в мусорных баках на территории мемориала позолоченные буквы, сорванные с памятных плит на аллее городов-героев. Дипмиссия отметила, что эту акцию нельзя назвать простым хулиганством.

«Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой», — говорится в сообщении.

Посольство призвало осудить нападение и привлечь виновных к ответственности.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Армении намеренно стирают память о Великой Отечественной войне, несмотря на протесты общества. Она назвала происходящее опасной тенденцией.