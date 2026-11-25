В колумбийском городе Картахена полиция освободила 10 заложников из супермаркета, где вооруженные люди удерживают посетителей. Об этом сообщила национальная полиция страны в X .

«Все наши человеческие, технологические и специализированные возможности развернуты под межведомственной координацией, чтобы защитить граждан, которые еще остаются в торговом заведении, и добиться их освобождения», — говорится в сообщении полиции в соцсети X.

Во вторник захватили посетителей супермаркета Éxito в районе Ла-Кастельяна. По предварительной версии, произошедшее связано с неудачной попыткой ограбления инкассаторской машины, а не с терактом.

По данным радиостанции La FM, во вторник вооруженные преступники захватили посетителей супермаркета Éxito в районе Ла-Кастельяна. По данным радиостанции, в записке, которую предположительно оставили захватчики, содержались требования выплатить семь миллиардов колумбийских песо и предоставить две бронированные машины. Согласно этому тексту, внутри находились около 170 человек.

Ранее сотрудники угрозыска задержали двух жителей деревни Новое Девяткино в Ленинградской области, которых заподозрили в ограблении курьера мошенников.