Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента

Полиция Южной Кореи фактически отказалась от применения ордера на арест президента Юн Сок Еля, несмотря на то, что Управление по борьбе с коррупцией пыталось делегировать это право. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«После юридической проверки [мы] пришли к выводу, что уведомление с указанием о применении [ордера на арест] от Управления антикоррупционных расследований имеет спорное с точки зрения права содержание. Решили продолжить консультации с управлением о применении ордера на арест», — заявил заместитель главы специальной следственной группы полиции, которая занимается событиями военного положения.

Как сообщает агентство, полиция, по сути, продемонстрировала нежелание исполнять ордер. В ночь с 5 на 6 января Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих приняло решение передать полиции полномочия по аресту президента Республики Корея Юн Сок Еля в рамках дела о мятеже. Срок действия ордера истекает 6 января, и CIO планирует подать в суд заявление о его продлении.

Как писала «Газета. Ru», полиции Южной Кореи разрешили арестовать президента. Однако юристы Еля утверждают, что «подряд на арест» является «очередным нарушением закона». Ранее они заявляли, что он недействителен, поскольку Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих не имеет полномочий вести следствие по делу о мятеже.

Однако по закону если глава CIO попросит другие следственные органы передать дело в антикоррупционное управление, то это должно быть сделано. В ведомстве также отмечали, что мятеж был связан с превышением должностных полномочий.

Ранее в Южной Корее возбудили уголовное дело против начальника президентской охраны Пак Чон Чжуна и его заместителя из-за препятствования аресту главы государства Юн Сок Еля. Полиция попыталась арестовать президента страны, однако не смогла приблизиться к нему из-за действий охраны главы государства — ей разрешили стрелять при попытке его ареста.