Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Глава службы охраны президента Южной Кореи Пак Чон Чжун разрешил подчиненным применять личное огнестрельное оружие в случае необходимости во время противостояния со следователями 3 января, когда правоохранители прибыли в резиденцию президента Юн Сок Еля для его ареста. Об этом заявили в пресс-службе Демократической партии «Тобуро», имеющей большинство в парламенте.

Члены созданного комитета «по расследованию обстоятельств мятежа Юн Сок Еля» выяснили, что следователи отказались от попытки ареста президента из-за наличия огнестрельного оружия у его охранников.

«Начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун тогда отдал приказание стрелять холостыми, если сотрудники охраны начнут проигрывать в давке, и даже применить боевые патроны, если это не поможет», — заявили в партии «Тобуро».

После пяти часов противостояния следователи прекратили исполнение решения об аресте президента страны Юн Сок Еля в связи с невозможностью его реализовать. При этом выданный ордер на арест главы государства остается действительным до 6 января.