В Южной Корее возбудили дело против начальника охраны президента и его зама

Уголовное дело возбудили в Южной Корее против начальника президентской охраны Пак Чон Чжуна и его заместителя из-за препятствования аресту главы государства Юн Сок Еля. Об этом написало издание Сhosun.
«В отношении начальника службы безопасности и его заместителя открыто дело по статье о неповиновении, их уведомили о необходимости явиться на допрос к 4 января», — приводит заявление полиции издание.
Полиция попыталась арестовать президента страны, однако не смогла приблизиться к нему из-за действий охраны главы государства. Около 200 человек из президентской гвардии преградили правоохранителям дорогу и вступили в силовое противостояние. Полицейских было в два раза меньше, они отступили.
После пяти часов противостояния следователи прекратили исполнение решения об аресте президента страны Юн Сок Еля в связи с невозможностью его реализовать. Ордер на арест президента остается действительным до 6 января.
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