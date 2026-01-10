Участники протестов в Иране подожгли мечеть

Протестующие в Тегеране подожгли мечеть Аль-Расул на северо-западе города. Об этом сообщил таблоид Billd .

Вечером 9 января в иранской столице прошли массовые акции протеста и беспорядки. В городе отключили интернет и мобильную связь, но в Сети все равно появились снимки и видео с митингов. Источники издания предположили, что материалы опубликовали с помощью спутниковой связи Starlink.

Столкновения протестующих и силовиков, а также пожары засняли в районах Саадат-Абад, Техранпарс и Нармак.

По данным Tasnim, в пригороде Тегерана Бахарестане силовики арестовали около 100 вооруженных участников протестов. Глава городского округа Абдольхамида Шарафи уточнил, что задержанные применили холодное и огнестрельное оружие против правоохранителей и гражданского населения. Среди арестованных оказались в том числе лидеры протестных акций.

Генпрокурор исламской республики Мохаммад Моваххеди Азад распорядился рассмотреть все дела задержанных во время беспорядков вне очереди и в чрезвычайном порядке.

Ранее участники протестов в провинции Северный Хорасан заживо сожгли пять правоохранителей: прокурора города Исфарайен и четырех силовиков. Толпа не пустила пожарные расчеты, которые пытались спасти представителей власти.