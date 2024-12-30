Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2

Финские полицейские обнаружили след от якоря на месте повреждения телекоммуникационного кабеля EstLink 2 на дне Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Нам удалось с помощью подводных работ обнаружить на морском дне волочащийся след от начала и до конца. Его протяженность — десятки километров», — отметил руководитель расследования Сами Пайла.

Он отметил, что силовикам пока не удалось точно обнаружить место, где якорь мог оборваться. Местные правоохранители уточняют обстоятельства происшествия, на месте ЧП и борту задержанного танкера Eagle S идут следственные действия, также допрашиваются члены экипажа.

Полиция Финляндии ранее задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению в якобы повреждении подводного кабеля EstLink 2. Следователи считают, что судно якобы является частью теневого флота России, оно направлялось из Санкт-Петербурга в Египет.