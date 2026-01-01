Полиция Финляндии арестовала членов экипажа судна по делу о повреждении кабеля

Задержанное по подозрению в повреждении подводного кабеля Elisa судно Fitburg доставили в финский порт Кантвик. После проведения следственных действий на борту и допроса членов экипажа двух человек взяли под стражу, еще двум закрыли выезд из страны. Об этом сообщила пресс-служба полиции Финляндии.

В ведомстве подчеркнули, что в интересах следствия не раскрывают гражданство и звания задержанных.

На время проведения расследования над гаванью Кантвик ввели режим бесполетной зоны, а также ограничили доступ для посторонних судов.

Представитель Финского агентства транспорта и коммуникации Санна Соннинен заявила, что экипаж никак не препятствовал досмотру судна и согласился на сотрудничество.

В полиции уточнили, что криминалисты проверили весь сухогруз и взяли материалы с якоря, которым, вероятно, поврежден кабель. Дополнительные силы перебросили в акваторию, где произошел разрыв подводного провода.

О задержании подозреваемого в повреждении телекоммуникационного кабеля Elisa судна финская полиция сообщила в минувшую среду, 31 декабря.Официальный представитель ведомства Илкка Коскимяки заявил, что сухогруз Fitburg шел из Санкт-Петербурга в Хайфу. Среди членов экипажа оказались граждане России, Грузии и Азербайджана.