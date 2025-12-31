Полиция Финляндии задержала повредившее ведущий в Эстонию кабель судно

Проложенный по дну Финского залива телекоммуникационный кабель Elisa, соединяющий Хельсинки и Таллин, получил повреждения на участке в исключительной экономической зоне Эстонии. Подозреваемым в причастности к разрыву оказалось стоящее на якоре судно. Об этом сообщила пресс-служба финской полиции.

В ведомстве уточнили, что сообщение о повреждении кабеля Elisa поступило в Оперативный центр утром в среду, 31 декабря. Судно, заподозренное в причастности к разрыву подводного провода, нашли стоящим на якоре в исключительной экономической зоне Финляндии.

Прибывшие на место пограничники взяли корабль под контроль и потребовали от экипажа перейти на безопасную стоянку.

Генеральный прокурор Финляндии выдал постановление о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации

Полиция приступила к расследованию происшествия вместе национальными и международными органами.

В августе этого года Генеральная прокуратуре Финляндии обвинила трех членов экипажа нефтяного танкера Eagle S в повреждении подводных кабелей Elisa и Cinia в декабре 2024 года. Общий ущерб ведомство оценило в 60 миллионов евро.