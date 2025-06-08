Полицейских Германии вооружат электрошокерами для самозащиты
Глава МВД Германии Добриндт пообещал полицейским электрошокеры для самозащиты
Рост насильственных преступлений и нападений на полицейские патрули в Германии стал рекордным. Чаще всего злоумышленники нападали на сотрудниц правоохранительных органов. Для обеспечения защиты сотрудников министр внутренних дел Германии Александер Добриндт пообещал вооружить их стреляющими электрошокерами, сообщил журнал Der Spiegel.
Глава силового ведомства заявил, что правовую базу для передачи нового вида оружия правоохранителям подготовят до конца года.
«Я убежден, что использование электрошокеров в нашей полиции абсолютно необходимо», — подчеркнул Добриндт.
Он пояснил, что это подходящее средство реагирования на рост угроз силовикам в общественных местах. По словам главы немецкого МВД, только в прошлом году произошло более 300 случаев нападений на патрулирующих улицы полицейских.
Электрошокеры министр счел самым эффективным способом для дистанционного обезвреживания злоумышленников.
В конце мая вооруженная ножом женщина устроила резню на центральном вокзале Гамбурга. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек. Полицейские обезвредили нападавшую и доставили в отдел. В ходе расследования выяснилось, что у задержанной психическое заболевание. Суд отправил ее на принудительное лечение.