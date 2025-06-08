Полицейских Германии вооружат электрошокерами для самозащиты

Рост насильственных преступлений и нападений на полицейские патрули в Германии стал рекордным. Чаще всего злоумышленники нападали на сотрудниц правоохранительных органов. Для обеспечения защиты сотрудников министр внутренних дел Германии Александер Добриндт пообещал вооружить их стреляющими электрошокерами, сообщил журнал Der Spiegel .

Глава силового ведомства заявил, что правовую базу для передачи нового вида оружия правоохранителям подготовят до конца года.

«Я убежден, что использование электрошокеров в нашей полиции абсолютно необходимо», — подчеркнул Добриндт.

Он пояснил, что это подходящее средство реагирования на рост угроз силовикам в общественных местах. По словам главы немецкого МВД, только в прошлом году произошло более 300 случаев нападений на патрулирующих улицы полицейских.

Электрошокеры министр счел самым эффективным способом для дистанционного обезвреживания злоумышленников.

В конце мая вооруженная ножом женщина устроила резню на центральном вокзале Гамбурга. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек. Полицейские обезвредили нападавшую и доставили в отдел. В ходе расследования выяснилось, что у задержанной психическое заболевание. Суд отправил ее на принудительное лечение.