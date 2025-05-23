Неизвестный устроил резню на вокзале Гамбурга

NDR: после нападения с ножом на вокзале Гамбурга ранения получили 12 человек

Теракт произошел на центральном вокзале Гамбурга незадолго до отправления поезда в Бремен. В результате нападения человека с ножом пострадали 12 немцев, сообщило издание NDR .

Представитель пожарной охраны рассказал, что у трех пострадавших тяжелое состояние. Еще столько же получили серьезные ранения, шесть горожан доставили в госпиталь с легкими травмами.

Журналисты Bild сообщили, что немецкие силовики уже задержали женщину, подозреваемую в совершении преступления. В настоящее время в городе проходит крупная полицейская операция.

В 2024 году несколько преступников открыли огонь по прихожанам в Гамбурге. На месте погибли семь человек, еще 24 получили ранения. Позже полицейские нашли тело одного из предполагаемых стрелков.