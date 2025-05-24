Устроившую резню с 18 пострадавшими в Гамбурге отправили в психбольницу

Женщина, задержанная за нападение на центральном вокзале Гамбурга, имела признаки психического отклонения. Суд назначил ей принудительное лечение, сообщила пресс-служба местной полиции.

Подозреваемой 39 лет, она является гражданкой Германии. По версии следствия, в момент нападения женщина была трезвой, в ее организме не нашли следов алкоголя или наркотиков.

«Даже после дальнейшего расследования не было обнаружено никаких доказательств политической мотивации со стороны подозреваемых. Напротив, теперь имеются вполне конкретные доказательства наличия у подозреваемых психического заболевания», — сообщили правоохранители.

Женщину заключили под стражу за покушение на убийство с нанесением опасных телесных повреждений. Суд назначил ей принудительное лечение.

Нападение на центральном вокзале Гамбурга произошло вечером 23 мая на платформе путей 13/14. Из 18 пострадавших в возрасте от 19 до 85 лет 15 человек получили ножевые ранения, остальные отделались шоком и ушибами.