В Белграде начался оппозиционный студенческий протест

В Белграде начался митинг. Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь в центре города и прилегающие улицы, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича и досрочных выборов, сообщило агентство Reuters.

«Нам надоело притеснение и унижение, но больше всего нам надоело, что с каждым днем наша страна распродается по кусочкам. Мы не требуем расправы, мы требуем справедливости», — заявил один из участников митинга Никола Марчетич.

Ранее президент страны Александр Вучич заявил, что власти страны готовы обеспечить порядок в Белграде из-за возможных насилия и бепорядков со стороны протестующих. Он обратился к организаторам митинга, призвав их соблюдать общественный порядок.