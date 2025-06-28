Вучич предупредил о возможном насилии на протестах в Белграде

Сербские власти готовы обеспечить порядок в Белграде, где 28 июня возможны акты насилия со стороны протестующих. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич, сообщил телеканал Tanjug .

«Будет насилие. Они не смогут от него избавиться <…> По нашей оценке, с 15 до 21, с 15 до 22 ожидают начала насилия, но мы готовы», — сказал он.

Сербский лидер заявил, что государство приложит все усилия для проявления сдержанности и терпения. Он обратился к организаторам протеста, призвав их соблюдать общественный порядок.

В Белграде студенты и оппозиционеры проведут вечером в субботу масштабный протест против властей Сербии. Они требуют назначить дату досрочных выборов в парламент страны. МВД готовится к возможным беспорядкам и попыткам проникнуть в государственные учреждения.

Ранее в Сербии сорвали попытку госпереворота, задержали шесть человек. У одного из них изъяли пистолет, а у второго обнаружили арбалет. Оба мужчины не имели разрешения на хранение оружия. Подозреваемые обсуждали атаки на госучреждения и полицейских, а также штурм здания правительства.