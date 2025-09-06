Полицейские пострадали во время протестов в Сербии

Вучич: более 9 тысяч человек участвовали в протестах в Сербии

Протесты в Сербии с участием более девяти тысяч человек прошли спокойно, за исключением акций в Нови-Саде. Премьер-министр Александр Вучич объявил в обращении к народу, что при попытке остановить погромы пострадали 11 полицейских. Об этом сообщил ТАСС .

По всей стране в пятничных протестах участвовали 9380 человек, из них 7020 в Нови-Саде. Именно в этом городе, по словам Вучича, не обошлось без насилия. Люди в балаклавах вооружились пиротехникой и под наблюдением представителей Европарламента пытались занять помещения философского факультета.

«Однако им это не удалось: полиция выполнила свою работу, действовала исключительно профессионально. На данный момент ранены 11 полицейских, которые стояли перед зданием факультета», — сказал премьер.

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич уточнила в соцсети X, что на беспорядках в Нови-Саде присутствовали член Европарламента из Дании Расмус Нордквист и сопредседательница «Европейской партии зеленых» Вула Цеца из Греции. По ее мнению, цель якобы мирных акций — дестабилизировать страну.

В Валево 17 августа протестующие забросали петардами здание городской администрации и офис Сербской прогрессивной партии. Незадолго до этого митингующие пытались заживо сжечь сторонников правящей партии в Нови-Саде.