Политолог назвал решение Вучича об отставке стратегическим ходом во благо Сербии

Президент Сербии Александра Вучича решил досрочно уйти в отставку, чтобы сохранить стабильность в стране, заявил политолог Александр Асафов. Об этом сообщила «Лента.ру» .

Асафов отметил, что Сербия дрейфует в сторону Евросоюза, но не рвет отношений с другими странами, включая Россию. Чтобы сохранить это положение в условиях политической турбулентности, нужно избежать внешнего влияния. Уход в отставку на волне протестов показал бы слабость Вучича, и власть перешла бы к его противникам, у которых есть поддержка извне.

«А тут есть неплохой шанс на сохранение существующего порядка вещей, но пожертвовав фигуру Вучича, на которой американцы давно поставили крест. Поэтому, как мне кажется, это стратегическое решение», — подчеркнул политолог.

Ранее Вучич заявил, что через несколько недель намерен подать в отставку, чтобы иметь возможность на следующих выборах получить доверие народа.