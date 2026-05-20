Политолог Михайлов объяснил, что означал снятый Путиным пиджак в Китае

Во время рабочего визита в Китай президент России Владимир Путин дважды снял пиджак. Так он продемонстрировал не просто непринужденность, а особое доверие к председателю КНР Си Цзиньпину и китайской стороне. Об этом 360.ru рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов.

По мнению Михайлова, в подобной обстановке жест считывается как знак открытости, уважения и подчеркнутого дружеского расположения. Кроме того, действие вряд ли было случайным. Вероятно, таким образом российский лидер дополнительно подчеркнул характер отношений между двумя странами и дал понять, что Москва настроена на долгосрочное стратегическое партнерство с Пекином.

«Президент Путин, снимая пиджак, полностью показал открытость и доверие лидеру Китая. <...> Он подчеркнул, что русские и китайцы — не братья навек, но, по крайней мере, друзья очень надолго», — сказал специалист.

Михайлов добавил, что такой невербальный сигнал можно рассматривать и шире — как знак для внешнего мира на фоне сближения стран.

«Именно Россия и Китай заявляют о том, что в мире должен мир на новых условиях. Именно мир на основании международного права. <...> Пускай враги боятся: сближение России и Китая неминуемо. Мы уже сблизились, и сейчас стратегическое партнерство только усиливается», — подчеркнул он.

