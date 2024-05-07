Политолог допустил попытки Украины совершить провокации в день инаугурации Путина | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 11:29 Политолог допустил попытки Украины совершить провокации в день инаугурации Путина Гуреев объяснил внимание к инаугурации Путина на внешнеполитической арене РИА «Новости»

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Инаугурация президента России — важнейшее мероприятие, за которым следят не только внутри страны, но и на внешнеполитическом поле. О значении церемонии, которая пройдет в Кремле 7 мая, в комментарии 360.ru рассказал политолог Данила Гуреев. Отдельное внимание эксперт обратил на попытки украинских спецслужб раскачать слухи о якобы отставке всего состава кабмина.

В день вступления в должность президента страны кабмин во главе с премьером слагает полномочия, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

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В этом году кабмин впервые сформируют по новым правилам, установленным поправками к Конституции России от 2020 года. Глава государства должен предложить Госдуме кандидатуру премьер-министра в течение двух недель с момента инаугурации.

«Скорее всего, немалая часть нынешнего кабинета министров перетечет в новый состав и продолжит работу. Но вместе с тем известно, что планируется и ряд кадровых перестановок в рамках российского правительства», — отметил Гуреев.

Эксперт отметил и внимание к церемонии со стороны мировых СМИ, которые уже, по его оценке, спешат анализировать возможные изменения.

«И конечно, это „замечательный“ день для украинских спецслужб, чтобы совершить какую-нибудь гадость. В первую очередь чтобы создать негативный образ в рамках российской политики», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Несмотря на вероятность подлых действий со стороны ВСУ, по словам Гуреева, можно быть уверенными, что российские спецслужбы и военные не допустят этого, находясь в особой готовности.