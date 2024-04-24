Общество 24 апреля 2024, 09:22 Матвиенко сделала прогноз о кадровых перестановках в правительстве Матвиенко: кадровые перестановки в кабмине не исключены, но костяк останется РИА «Новости»

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В новом составе правительства, вероятно, не будет кардинальных изменений, заявила в беседе с РИА «Новости» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, костяк кабинета министров сохранится.

«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — пояснила она.

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Матвиенко обратила внимание, что Совфед оценивает работу нынешнего состава правительства положительно, особенно с учетом непростого времени. Отдельно спикер верхней палаты парламента указала на то, что с началом СВО не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым ВС РФ для уверенной победы.

«Поэтому я считаю, что правительство сработало эффективно, и в этом немалая заслуга премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина», — добавила политик.