Россия и Белоруссия завершили стратегические учения «Запад-2025»
Войска России и Белоруссии официально завершили стратегические учения «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
Маневры начались 12 сентября. Они проходили на территории двух стран и стали одним из ключевых этапов совместной подготовки российской и белорусской армий.
В ходе учений стороны отработали координацию действий, оборонительные и наступательные операции, а также применение современных образцов вооружения.
Минобороны Белоруссии докладывало, что маневры проходили в основном в Минской области. Часть учений провели вблизи границ Польши и Литвы.
За учениями наблюдали представители 23 государств, в том числе и трех стран НАТО. Американские военные прибыли на маневры 15 сентября.
Аналитики Reuters предполагали, что присутствие офицеров США — еще один признак потепления отношений между Вашингтоном, Москвой и Минском.