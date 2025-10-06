Ле Мэр отказался от должности главы Минобороны Франции

Назначенный накануне на пост главы французского Министерства обороны Брюно Ле Мэр решил отказаться от должности. Об этом он сообщил в соцсети X .

По словам политика, он согласился возглавить ведомство из чувства долга и ради Франции, однако его назначение вызвало у ряда людей непонятную и несоразмерную реакцию.

«В свете таких обстоятельств я сегодня утром предложил президенту <…> передать мои полномочия премьер-министру. Президент принял мое предложение», — написал он.

О решении Ле Мэра стало известно вскоре после прошения об отставке, которое подал премьер Франции Себастьен Лекорню, продержавшийся на этой должности меньше месяца. До нее Лекорню возглавлял французское Минобороны.