Полет самолета через эпицентр урагана «Милтон» засняли на видео

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США сняли на видео полет через эпицентр надвигающегося на штат Флорида урагана «Милтон». Ролик показал телеканал Fox News.

Инженер NOAA Ник Андервуд снял ролик с борта пролетающего через ураган самолета. На кадрах запечатлен полет в условиях сильной турбулентности, при этом снаружи видимость практически нулевая. Также на видео попали летающие по салону предметы.

В NOAA уточнили, что так называемые «охотники за ураганами» отправились снимать видео на специальном исследовательском самолете для сбора данных. Во время таких полетов измеряют давление, влажность, температуру, направление и скорость ветра. Полученные сведения помогают сделать более точные прогнозы.

Ранее Роскосмос опубликовал снимок урагана «Милтон», снятый со спутника «Электро-Л». Власти Флориды сообщили об эвакуации с территории штата более пяти миллионов жителей.