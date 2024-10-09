Подходящий к берегам Флориды ураган «Милтон» сняли из космоса

На снимке видно, что пока ураган бушует над акваторией Мексиканского залива, задев одним из вихрей Кубу. Но глаз бури — точки спокойствия и тихой погоды в центре тропического шторма — ближе к территории Мексики, чем США.

Синоптик Александр Шувалов в комментарии 360.ru напомнил, что американские метеорологи уже установили, что ураган «Милтон» превысил все параметры опасности, которые раньше получали разрушительные природные явления. Скорость ветра составит 70 километров в час, какой раньше синоптики никогда не фиксировали.

По словам Шувалова, после захода на побережье Флориды ураган «пропашет всю территорию штата с запада на восток».

Власти Флориды объявили, что провели эвакуацию более пяти миллионов жителей побережья в преддверии прихода «Милтона». По данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, кроме сильного ветра, буря принесет с собой обильные осадки, что приведет к масштабному наводнению.