Миллионы американцев покинули дома из-за урагана «Милтон»

Свыше пяти миллионов человек вывезли из штата Флорида из-за урагана «Милтон». Эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории американского штата, сообщила газета The New York Times.

«Более 5,5 миллиона человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды», — отметили в публикации.

Власти штата призвали местных жителей воспользоваться ближайшими убежищами и не уезжать далеко.

Согласно данным газеты, сейчас во многих районах «наблюдается запустение». Это говорит о том, что люди серьезно отнеслись к распоряжениям об эвакуации.

В настоящее время топливо закончилось на почти 1,5 тыс. заправочных станций штата Флорида, в сторону которого направляется ураган, писал RT.

По данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, буря «Милтон» может принести с собой обильные осадки, что спровоцирует масштабное наводнение.