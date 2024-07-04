Покушение на премьера Словакии переквалифицировали по более тяжкой статье

Генпрокуратура: нападение на Фицо переквалифицировали из покушения в теракт

Напавшему на премьер-министра Словакии Роберта Фицо активисту Юраю Чинтуле грозит пожизненное заключение. Генеральный прокурор Марош Жилинка объявил, что уголовное дело переквалифицировали в теракт. Об этом сообщило издание Pravda .

Сначала 71-летнего мужчину обвинили в покушении на умышленное убийство, однако теперь, по словам генпрокурора, преступление переквалифицировали в более тяжкое. Жилинка заявил, что ему вменили совершение террористического акта.

«Обвиняемый был уведомлен об изменении юридической квалификации деяния, за которое ему предъявлено обвинение», — заявил он.

Теперь Чинтуле грозит пожизненное заключение, а не до 25 лет тюрьмы. На допросе он заявлял, что не хотел убивать премьера, а нападением на него выражал несогласие с политикой нынешнего правительства.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в Хандлове. Премьер вышел из культурного центра, в котором прошло выездное заседание правительства, и Чинтула несколько раз выстрелил в него.