Илон Маск озаботился демократией в Евросоюзе

Решение Европейского суда по беженцам в Ирландии противоречит принципам демократии, поэтому этой стране, как и другим членам блока, следует выйти из него. Американский бизнесмен Илон Маск заявил об этом в соцсети X.
«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он разрушает демократию в Европе», — сказал он.
Европейский суд признал нехватку жилфонда в Ирландии недостаточным основанием для отказа от приема просителей убежища. Он обязал правительство игнорировать постановления местных властей и размещать беженцев.
Ранее Ирландию включили в топ-5 стран, недружественных к украинцам. Она заняла четвертое место из-за трудностей при получении мер поддержки и отсутствия жилья. Некоторым беженцам приходилось ночевать в аэропорту и бороться за выплаты.
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