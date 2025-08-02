Илон Маск озаботился демократией в Евросоюзе

Илон Маск призвал все страны выйти из Евросоюза из-за решения суда по Ирландии

Решение Европейского суда по беженцам в Ирландии противоречит принципам демократии, поэтому этой стране, как и другим членам блока, следует выйти из него. Американский бизнесмен Илон Маск заявил об этом в соцсети X .

«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он разрушает демократию в Европе», — сказал он.

Европейский суд признал нехватку жилфонда в Ирландии недостаточным основанием для отказа от приема просителей убежища. Он обязал правительство игнорировать постановления местных властей и размещать беженцев.

Ранее Ирландию включили в топ-5 стран, недружественных к украинцам. Она заняла четвертое место из-за трудностей при получении мер поддержки и отсутствия жилья. Некоторым беженцам приходилось ночевать в аэропорту и бороться за выплаты.