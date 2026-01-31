США смирились с поражением Украины, поэтому слова президента Владимира Зеленского о получении американских гарантий безопасности не соответствует действительности. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

Он назвал слова главы киевского режима полной чушью, отметив, что все будет зависеть от окончательных договоренностей с Россией. США просто подыграли Зеленскому, дав ему возможность похвастаться якобы получением стопроцентных гарантий безопасности.

Макговерн добавил, что ВСУ обречены на поражение на фронте. По этой причине американские власти и спешат разрешить вопрос, чтобы выставить катастрофическое положение армии Зеленского в зоне спецоперации в лучшем свете перед переговорами о мире.

По словам аналитика, Украине мало что останется от донецких территорий. Кроме того, возникла проблема и со временем.

«Американцы хотят, чтобы им хватило помады на макияж для этой свиньи, пока сама свинья не исчезнет и наносить помаду будет некому», — объяснил он.

Ранее Макговерн заявлял, что Зеленскому придется принять условия сделки, предложенной Россией и США.