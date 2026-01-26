Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на предложенную Россией и США сделку. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала , добавив, что у главы киевского режима просто не останется другого выбора.

По его словам, президент США Дональд Трамп еще после саммита на Аляске заявил о необходимости провести трехсторонние переговоры. Только вот многое зависело от поведения украинского лидера, который, как и главы ЕС, «вел себя очень плохо в глазах русских». По этой причине переговоры не состоялись, но сейчас ситуация изменилась.

«У Зеленского нет выбора. Он может поехать на одну из своих вилл на юге Италии, если захочет, но у него нет другого выбора, кроме как согласиться на наилучшую сделку, которую ему предложат Трамп и русские», — сказал бывший аналитик ЦРУ.

Макговерн также добавил, что Россия и США, несмотря на имеющиеся трудности, сейчас пытаются восстановить двусторонние отношения.

Ранее Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров может состояться 1 февраля, но это пока предварительная дата.