В Польше заявили об отсутствии угрозы от сбитых дронов

Туск: сбитые над Польшей дроны не представляли угрозы

Среди рухнувших на территории Польши в ночь на 10 сентября дронов не нашли БПЛА с боевой частью. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщил Business Insider .

По его словам, на сегодняшний день не выявили ни одного случая использования вооруженного беспилотника, который мог бы причинить вред жителям.

«Нет оснований полагать, что какая-либо из находок представляла угрозу», — сказал он.

Туск добавил, что точное число нарушивших воздушное пространство страны дронов станет известно после того, как все из них найдут.

Ранее стало известно, что в НАТО назвали целью сбитых над Польшей дронов аэропорт и центр в Жешуве.