В Польше заявили об отсутствии угрозы от сбитых дронов
Туск: сбитые над Польшей дроны не представляли угрозы
Среди рухнувших на территории Польши в ночь на 10 сентября дронов не нашли БПЛА с боевой частью. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщил Business Insider.
По его словам, на сегодняшний день не выявили ни одного случая использования вооруженного беспилотника, который мог бы причинить вред жителям.
«Нет оснований полагать, что какая-либо из находок представляла угрозу», — сказал он.
Туск добавил, что точное число нарушивших воздушное пространство страны дронов станет известно после того, как все из них найдут.
Ранее стало известно, что в НАТО назвали целью сбитых над Польшей дронов аэропорт и центр в Жешуве.