Петро: в течение года Запад дистанцируется от Украины и пойдет по пути Трампа

В ближайший год страны, поддерживающие Украину, могут начать дистанцироваться от Киева и пересмотреть свою позицию. Такое мнение выразил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро на YouTube-канале Паскаля Лоттаза.

«В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа [президент США Дональд] Трамп был прав», — сказал он.

По словам Петро, нынешние союзники Украины поймут, что она не сможет победить, поэтому настоят на переговорах. Также эксперт отметил, что Западу будет сложно смириться с успехами российской армии в зоне СВО. Это станет серьезным психологическим ударом.

По его мнению, если Россия сохранит нынешнюю динамику, включая производство вооружений и пополнение армии, то даже для самых ярых радикалов станет очевидно, что для сохранения государства необходимы переговоры.

Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий объяснил, почему Украина согласилась на переговоры с Россией. Диалог нужен стране, чтобы избежать обвинений западных союзников в нежелании достичь мира.