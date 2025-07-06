На Украине раскрыли цели переговоров с Россией

Переговоры с Россией нужны Украине, чтобы избежать обвинений со стороны Запада в нежелании достичь мира. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, его слова привело издание «РБК-Украина» .

«Еще одна, не менее важная задача, является политической и коммуникационной. Она заключается в том, чтобы не дать никому обвинить Украину в том, что она не хочет мира. А попыток сделать это достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже в западных странах-союзницах», — отметил он.

По словам Тихого, в диалоге с Россией Украина преследует главную цель — решить гуманитарные проблемы и вернуть своих военнослужащих из плена.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке третьего раунда переговоров. Сейчас они проходят стадию согласования. Ни о каком затягивании процесса речи не идет.