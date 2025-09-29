Макгрегор: армии ФРГ, Британии и Франции не выстоят против России без помощи США

Европейские армии не выживут в противостоянии с Россией без помощи США. Таким мнением поделился полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive .

По его словам, больше всего удручает то, то маленькие страны пытаются втянуть США в войну против России.

«Польская армия, пожалуй, вполне неплохая. Она точно намного лучше трех других — немецкой, французской и британской. <…> Эти три друга пойдут ко дну. Им не выжить», — сказал он.

Макгрегор объяснил, почему обстановка в мире с каждым днем накаляется. Дело в том, что позиции заправляющих в Европе глобалистов стремительно ослабевают.

Ранее Макгрегор заявил, что люди на Западе не желают воевать с Россией, но НАТО продолжает наращивать активность близ западных границ РФ.