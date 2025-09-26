Экс-полковник Макгрегор: люди на Западе не хотят воевать с Россией

Люди на Западе не намерены воевать с Россией. Об этом заявил отставной полковник ВС США, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X .

«Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал, и европейский народ этого не хочет!» — заявил эксперт.

В последнее время Россия замечает беспрецедентное увеличение активности НАТО около своих западных границ. Альянс наращивает инициативы, объясняя это как сдерживание агрессии.

Россия многократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. МИД страны заявил о готовности к диалогу, но на равноправной основе.

Как отметил российский лидер Владимир Путин, Россия готова ответить на любые стратегические угрозы. Он отметил, что ситуация в области стратегической стабильности имеет принципиальное значение для суверенитета государства.