Появление Макрона в темных очках на церемонии связали с оплеухой от жены

Филиппо высмеял Макрона за появление на церемонии в темных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, не снимая темных очков даже в помещении при подписании документов. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Обнародованные кадры тут же стали поводом для шуток. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X предположил, что Макрон либо получил опять оплеуху от супруги Брижит, либо решил «снова поумничать».

Еще на одном видео с этого же мероприятия жена президента также надела темные очки.

Весной в Сети появились кадры, на которых Брижит Макрон дает мужу пощечину на выходе из самолета во время визита во Вьетнам. Журналист Флориан Тардиф предположил, что причиной стала ревность.