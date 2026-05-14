Любовь, дипломатия и пощечина: как переписка Макрона с актрисой обернулась семейным скандалом
Президент Франции Эммануэль Макрон мог получить пощечину от жены Брижит во время визита во Вьетнам из-за франко-иранской актрисы. Такое заявление сделал журналист Флориан Тардиф, утверждающий, что глава государства поддерживал с артисткой «платонические отношения» и вел откровенную переписку. Подробности — в материале 360.ru.
«Почти идеальная пара»
Книга Флориана Тардифа получила название «Почти идеальная пара» — она повествует о неожиданно драматичном и тревожном взгляде на отношения, которые долгое время считались образцом политического партнерства и личной преданности.
Если раньше союз Макронов казался монолитным, то сегодняшний портрет напоминает «золотую клетку», которая начала тяготить обоих.
По мнению Тардифа, изначально Брижит была не просто женой, а активным строителем этой карьеры. Но теперь журналист описывает супругу Макрона как «вымотанную» и глубоко уставшую женщину.
Долгое время Брижит была для президента незаменимым «якорем реальности» и «детектором лжи». Ее роль заключалась в том, чтобы «осаживать» мужа, когда тот отрывается от реальности. Тардиф назвал главной целью Брижит — оставаться по-настоящему доверенным лицом и «единственной женщиной» в ближайшем окружении супруга.
Трещина в отношениях
Автор утверждает, что в отношениях «почти идеальной пары» образовалась трещина — Макрон перестал слушать жену. Тардиф связал это с изменениями в поведении самого французского лидера.
Раньше Брижит держала Эммануэля в узде, а теперь Макрон оказался «без тормозов», заявил журналист. В зарубежных поездках он странно танцует и ведет себя нарочито расслабленно, чем шокирует даже своих советников.
Ко всему прочему, по мнению Тардифа, Макрон несколько месяцев поддерживал «платонические отношения» с некой франко-иранской актрисой и обменивался с ней личными сообщениями, что и стало причиной напряженности в отношениях с Брижит.
Однажды во время официального визита президента Франции по Вьетнам журналисты, снимавшие выход президентской четы из самолета, запечатлели резкий жест супруги Макрона, похожий на удар по лицу.
Президент, не ожидавший такого, пошатнулся и на несколько секунд застыл с открытым ртом, растерявшись перед камерами. Елисейский дворец сначала отрицал подлинность съемки и заявил, что видео смонтировано.
Но позже источник из окружения Макрона признал, что на кадрах действительно запечатлели семейную ссору. Сам президент в одном из интервью позже назвал этот эпизод «дурачеством». Эти два случая подтвердили главный тезис книги Тардифа: отношения «почти идеальной пары» давно дали трещину. Автор сделал вывод, что пара находится в состоянии «одиночества вдвоем».
Макрон все больше уходит в самоизоляцию власти и перестает слышать жену, а та остается его главным защитником, но чувствует себя глубоко несчастной. Книга описала трагическую картину: власть, объединявшая супругов, превратилась в «золотую клетку», «тюрьму без стен», из которой невозможно выйти.