Любовь, дипломатия и пощечина: как переписка Макрона с актрисой обернулась семейным скандалом

Президент Франции Эммануэль Макрон мог получить пощечину от жены Брижит во время визита во Вьетнам из-за франко-иранской актрисы. Такое заявление сделал журналист Флориан Тардиф, утверждающий, что глава государства поддерживал с артисткой «платонические отношения» и вел откровенную переписку. Подробности — в материале 360.ru.

«Почти идеальная пара»

Книга Флориана Тардифа получила название «Почти идеальная пара» — она повествует о неожиданно драматичном и тревожном взгляде на отношения, которые долгое время считались образцом политического партнерства и личной преданности.

Если раньше союз Макронов казался монолитным, то сегодняшний портрет напоминает «золотую клетку», которая начала тяготить обоих.

По мнению Тардифа, изначально Брижит была не просто женой, а активным строителем этой карьеры. Но теперь журналист описывает супругу Макрона как «вымотанную» и глубоко уставшую женщину.

Долгое время Брижит была для президента незаменимым «якорем реальности» и «детектором лжи». Ее роль заключалась в том, чтобы «осаживать» мужа, когда тот отрывается от реальности. Тардиф назвал главной целью Брижит — оставаться по-настоящему доверенным лицом и «единственной женщиной» в ближайшем окружении супруга.