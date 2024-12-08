Появилось видео с люксовыми автомобилями из гаража Асада

«Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись со множеством роскошных автомобилей, которые конфисковали оппозиционные силы. В гараже стояли Ferrari, Audi, Mercedes», — отметили в материале.

По словам журналистов, члены оппозиции были в шоке от увиденного.

Ранее сообщалось, что во дворце президента в Дамаске произошел пожар. Днем 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция взяла здание штурмом. Позже в него пробрались местные жители и начали выносить имущество из резиденции Асада.

По официальной информации МИД России, Башар Асад сложил с себя полномочия главы государства и выехал из Сирии. Вероятно, он отправился в Африку после отказа в приеме со стороны ряда государств.