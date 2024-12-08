Появилось видео с люксовыми автомобилями из гаража Асада
Ensonhaber показала роскошную коллекцию автомобилей из гаража Асада
Оппозиция, захватившая столицу Сирии Дамаск, обнаружила во дворце президента Башара Асада большое количество роскошных автомобилей. Видео опубликовала турецкая газета Ensonhaber.
«Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись со множеством роскошных автомобилей, которые конфисковали оппозиционные силы. В гараже стояли Ferrari, Audi, Mercedes», — отметили в материале.
По словам журналистов, члены оппозиции были в шоке от увиденного.
Ранее сообщалось, что во дворце президента в Дамаске произошел пожар. Днем 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция взяла здание штурмом. Позже в него пробрались местные жители и начали выносить имущество из резиденции Асада.
По официальной информации МИД России, Башар Асад сложил с себя полномочия главы государства и выехал из Сирии. Вероятно, он отправился в Африку после отказа в приеме со стороны ряда государств.