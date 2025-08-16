Появилось видео с кортежем Лаврова после саммита на Аляске

Кортеж главы МИД Лаврова после саммита на Аляске попал на видео

В распоряжении 360.ru оказалось видео с кортежем главы российского МИД Сергея Лаврова после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошло накануне на Аляске.

На кадрах видно, как Лавров в сопровождении охраны вышел из здания к автомобилю. Кто-то из журналистов успел задать дипломату вопрос про американские санкции, но ответ министра не расслышали.

Переговоры Путина и Трампа прошли на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Глава Белого дома оценил их на максимум по 10-балльной шкале.

Журналисты заметили еще одну интересную деталь — Путин выступил первым на пресс-конференции после саммита, хотя традиционно ее начинает принимающая сторона, а затем уже говорит гость.

Также Путин не дал Трампу провернуть традиционный трюк с рукопожатием, когда американский президент с силой дергает руку собеседника на себя.