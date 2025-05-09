Появилось видео из Нарвы, жители которой собрались у российской границы в День Победы

Жителям Нарвы показали трансляцию парада Победы в Москве с берега Ивангорода. У российской границы собрались десятки желающих почтить память советских воинов. Кадрами с места с 360.ru поделилась очевидица Вера.
Люди возложили цветы к мемориалу, чтобы отдать дань памяти павшим в борьбе с фашизмом.
«Раньше была звезда. Сняли. Хоть так оставили. Очень много людей. В том году было меньше», — рассказала женщина.
На видео десятки людей собрались недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию. Еще в начале недели на берегу Ивангорода установили экран, чтобы транслировать праздничные мероприятия жителям Нарвы.
Власти Эстонии запретили отмечать День Победы. Кроме того, в республике продолжают уничтожать монументы советским солдатам.
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