Появилось видео из Нарвы, жители которой собрались у российской границы в День Победы

Жителям Нарвы показали трансляцию парада Победы в Москве с берега Ивангорода. У российской границы собрались десятки желающих почтить память советских воинов. Кадрами с места с 360.ru поделилась очевидица Вера.

«Раньше была звезда. Сняли. Хоть так оставили. Очень много людей. В том году было меньше», — рассказала женщина.

Люди возложили цветы к мемориалу, чтобы отдать дань памяти павшим в борьбе с фашизмом.

На видео десятки людей собрались недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию. Еще в начале недели на берегу Ивангорода установили экран, чтобы транслировать праздничные мероприятия жителям Нарвы.

Власти Эстонии запретили отмечать День Победы. Кроме того, в республике продолжают уничтожать монументы советским солдатам.