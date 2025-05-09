Трансляцию парада Победы для жителей Нарвы запустили с берега Ивангорода

Для жителей эстонского города Нарва вели трансляцию парада Победы с берега приграничного Ивангорода. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Чтобы посмотреть парад, местные жители пришли на Нарвский променад, который находится недалеко от соединяющего Россию и Эстонию моста Дружбы. Там установили экран, на котором шел показ торжественного мероприятия, проходившего в Москве.

Эстонские власти запретили отмечать День Победы. Ранее стало известно, что сотрудники военного музея страны под контролем директора уничтожили монументы советским солдатам на Таллинском военном кладбище.

В российском посольстве в республике назвали случившееся очередным актом государственного вандализма. Дипломаты призвали руководство Эстонии прекратить попытки переписать историю.