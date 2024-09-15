Aydınlık: переговоры делегации Украины с террористами в Сирии попали в кадр

Переговоры представителей Украины с членами сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* прошли в Идлибе в начале лета. Турецкая газета Aydınlık сообщила, что их встреча попала на фото.

«В центр новостей попали и некоторые кадры встречи украинцев с членами ХТШ*. Сообщалось, что изображения были зафиксированы в Идлибе в июне», — сообщил автор статьи.

С сирийской стороны на переговорах присутствовал лидер группировки Хейсем Омери, а сама встреча прошла 18 июня. По информации издания, Украина попросила освободить чеченских и грузинских боевиков в обмен на 75 беспилотников.

Российские силовики регулярно задерживают пособников ХТШ*. Например, в Хабаровском крае схватили спонсоров группировки. Новость о том, что Украина вела с террористами переговоры, вызвала большой резонанс. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти контакты вне правового поля.

* «Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ — террористическая группировка, запрещена в России.