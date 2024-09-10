Власти Украины провели переговоры с представителями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Сирии. Их планируют привлечь к операциям против России, сообщил источник турецкой газеты Aydınlık .

«Киевская администрация, которая сотрудничала с РПК/PYD (Рабочая партия Курдистана — прим. ред.) для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами „Хайят Тахрир аш-Шам“* (HTS*), оккупировавшими Идлиб», — указали авторы материала.

Встреча представителей киевской администрации, по данным газеты, с террористами прошла 18 июня. Авторы материала заметили, что Украина ищет новые подкрепления для борьбы с Россией. Поэтому киевские власти опустошили свои тюрьмы, «установили тесные отношения с террористической организацией РПK и обратились в HTS* с той же целью».

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.