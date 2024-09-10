Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слухи о связях властей Украины с боевиками в Сирии. В комментарии 360.ru она отметила, что киевский режим уже давно занимается подобным, поэтому Украина сама превратилась в международную террористическую группировку.

«По данным МИД, контакты Киева с международными террористическим ячейками являются регулярными. В данном случае это находится вне правового поля, вне морали. Речь идет о системном разрушительном взаимодействии, направленном против мирного населения и гражданской инфраструктуры», — сказала она.

Захарова отметила, что все, чем руководит Владимир Зеленский, само по себе по форме и сути представляет международную террористическую ячейку.

«К тому же налицо все признаки ее деятельности. Это большое количество наемников с большим террористическим прошлым, которые стекаются на Украину для реализации поставленных перед ними задач. Такая экстремистская деятельность финансируется из-за рубежа», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что украинские власти провели переговоры с представителями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Сирии.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.