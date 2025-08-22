Появилось первое фото украинца, подозреваемого в теракте на «Северных потоках»

В Сети появилась фотография украинца Сергея К., задержанного в Италии по подозрению в подготовке теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Снимок опубликовало издание Open Online .

«По данным немецких следователей, за диверсией стоял 49-летний Сергей К., бывший капитан украинской армии, ранее служивший в СБУ. Он был не рядовым солдатом, а агентом, которому предстояло координировать то, что немецкие следователи называют „одной из самых дерзких миссий конфликта“», — написали журналисты.

Украинца задержали в бунгало комплекса «Ла Пескачча» в Сант-Андреа-ин-Казале, рядом с Римини, 20 августа. Он был там с женой и двумя детьми. Арест по международному ордеру, выданному Федеральным судом Германии за «неконституционный саботаж», прошел без сопротивления. Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы, и сейчас он готовится к процедуре экстрадиции.

«Дело „Северного потока“ остается окутанным тайной. Киев продолжает отрицать свою причастность, несмотря на неоднократные ссылки немецкой прессы на многочисленные улики, связывающие операцию с высшими эшелонами украинских военных и разведывательных служб», — указано в материале.

Другой подозреваемый диверсант, Владимир З., успел скрыться на Украине.

Сергея К. подозревают в координации установки взрывных устройств на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. После экстрадиции из Италии его доставят в Федеральный суд Германии. В ноябре 2024 года Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах российских магистральных газопроводов.