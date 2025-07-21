Появились новые подробности в деле учительницы, родившей от 13-летнего школьника

Новые подробности появились в деле учительницы Лоры Карон из штата Нью-Джерси, соблазнившей 11-летнего школьника и впоследствии родившей от него. Об этом сообщило издание People .

Учительницу пятого класса начальной школы обвиняют в сексуальном насилии и создании угрозы благополучию ребенка. Под следствие она попала в 2024 году, когда стало известно, что в 2019 году она родила от 13-летнего школьника.

Выяснилось, что учительница подружилась с матерью мальчика, а потом помогала семье присматривать за детьми один-два раза в неделю. С 2016 по 2020 год подросток с братом и сестрой ночевал у нее дома. Тогда она и проявила свои наклонности.

Как рассказала сестра школьника, Карон принимала душ с ее братом, причем педагог в это время запирала дверь. Она также знала о ребенке брата, так как он сам ей признался.

Младший брат школьника в показаниях под присягой рассказал, что однажды видел, как «Карон и его брат вместе вышли из ванной, мокрые и в полотенцах». Семья мальчика также сообщила, что педагог покупала ему подарки.

Сам школьник рассказал полиции, что он является отцом ребенка учительницы, уточнив, что с Карон они занимались сексом два раза в неделю, когда он жил у нее дома. Сама Карон свою вину не признает.

Ранее в Пуэрто-Рико арестовали школьную учительницу, которая заставляла школьников 15 и 17 лет заниматься проституцией.